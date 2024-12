Sport.periodicodaily.com - Mercato gennaio 2025: Juventus e Napoli cercano difensori

Seppur per esigenze diverse,sono intenzionate ad intervenire nella prossima sessione diper rinforzare il reparto difensivo. I bianconeri più per causa di forza maggiore visto gli infortuni che hanno messo ko per tutta la stagione Bremer e Cabal. I partenopei, invece, per alzare il livello di esperienza della propria retroguardia.: I POSSIBILI ARRIVI IN CASAIl primo nome sulla lista del ds bianconero, Cristiano Giuntoli, è quello di Jakub Kiwior, che il tecnico della Vecchia Signora, Thiago Motta, conosce bene avendolo allenato e valorizzato allo Spezia. Il 24enne polacco, attualmente all’Arsenal dove sta trovando pochissimo spazio, potrebbe rappresentare un’occasione sia dal punto di vista tecnico, essendo un jolly capace di ricoprire due ruoli, sia da quello economico, in quanto arriverebbe in prestito.