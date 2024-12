Ilgiorno.it - L’odissea di Franco, lavorando senza ausili rischia di diventare cieco. Lo “salva“ il giudice

Merate (Lecco), 15 dicembre 2024 –re diper lavoro. In un ospedale, il tempio della salute, dove le persone si dovrebbero curare, soprattutto le più fragili. Una contraddizione in termini, un controsenso, anzi, una vicenda di una gravità assoluta. Eppure. È quello che è successo aMartignetti, operatore socio-sanitario di 51 anni, dal 2020 in servizio nel reparto di Pneumologia del Mandic di Merate, gestito dagli operatori dell’Inrca, Istituto nazionale di cura e ricovero con casa madre ad Ancona, di cui è dipendente. Poco dopo essere stato reclutato,purtroppo si è ammalato di una grave malattia agli occhi. È stato l’inizio di un incubo, personale e professionale. È stato sottoposto a 12 interventi, ha perso l’uso della vista dell’occhio sinistro e adesso potrebbe succedergli lo stesso all’occhio destro.