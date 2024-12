Libri | Ninella e il mondo racconto di una donna e di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Ildella vita travagliata e complessa di una, che attraversa il secolo scorso tra grandi tragedie ed enormi vittorie; la sua vita è influenzata dalle vicissitudini di una città che comevive di momenti drammatici e grandi speranze. Contraddistingue le due «donne» (), lo stesso destino e la stessa grande forza di volontà che permetterà ad entrambe di risorgere dalle proprie ceneri proprio come una fenice. E’ questo il contenuto essenziale del libro della professoressa Laura Varriale ‘e il’ (Graus Edizioni, collana Tracce) che sarà presentato mercoledì prossimo, 18 dicembre, alle 17.30, nella Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato (Piazza Mercato) a. Una scrittura scorrevole e leggera, sottolinea una nota, «conduce il lettore in un viaggio condotto dalla protagonista, un viaggio nel tempo per condividere con lei emozioni e stati d’animo».