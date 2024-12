Game-experience.it - LEGO Horizon Adventures uscirà anche su Xbox, secondo un rumor

Leggi su Game-experience.it

, titolo sviluppato dai PlayStation Studios e lanciato su PC, Nintendo Switch e console PlayStation, potrebbe presto sbarcaresu console.Come riportato Insider Gaming, questa indiscrezione è stata condivisa proprio in queste ore da JustPlayIt, portale online arabo che ha affermato che lo spin-off con protagonista Aloy potrebbe essere reso disponibile sulla console Microsoft nei primi mesi del 2025.Sebbene non ci siano conferme ufficiali, l’eventuale arrivo del titolo surappresenterebbe un interessante passo verso una maggiore apertura del mercato delle esclusiveda parte di Sony, finora decisamente più conservativa rispetto a Microsoft.Questa probabile mossa del colosso giapponese potrebbe dipendere da vendite relativamente modeste di, con Sony che in questo modo potrebbe infatti far aumentare le vendite grazie al pubblico in possesso di una console