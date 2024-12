Lanazione.it - Le api sono in pericolo: “Le porto in montagna per disintossicarle. E avere la produzione”

Cerreto Guidi, 15 dicembre 2024 – E se ce ne fregassimo delle api? Se lasciassimo che il loro sterminio si compia senza darci pensiero di cosa significherà la loro scomparsa per piante e animali? Se lasciassimo progredire la sistematica distruzione operata contro le api da pesticidi, fitofarmaci, legislazioni inique e specie predatorie alloctone, che potrebbe mai succedere a noi, incontrasti vertici della piramide distruttivo-predatoria del pianeta? Il nostro tempo è pieno di persone che per convenienza, ignoranza, denaro, denaro e ancora denaro negano la scienza e le scoperte che la accompagnano, ma l’unica risposta certa a queste domande è che è il prezzo della miopia imprenditoriale e dell’egoismo personale, purtroppo, lo pagheremmo tutti. In questo tempo opaco, però, cicomunque bagliori di speranza.