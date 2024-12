Panorama.it - I primi 100 anni dell'Istituto Luce

La bellezza e l’amore, il cibo, la musica, il crimine, la famiglia e il confronto generazionale sono al centro di un progetto visivo corale che attraversa 100di cinema, storia, costume e cultura italiani. Sette registi hanno firmato altrettanti cortometraggi che, attraverso un abile lavoro di montaggio, intrecciano il repertorio archivisticocon un linguaggio contemporaneo. Presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle come evento in collaborazione con Alice nella Città, 100 di questiè un film a episodi prodotto daCinecittà e Archivio, con la collaborazione di Grøenlandia, ideato per festeggiare il centenario di, unae più importanti istituzioni cinematografiche italiane e internazionali, nata nel 1924. Utilizzando la chiave di letturaa commedia, i cineasti Michela Andreozzi (100 modi di essere bella), Massimiliano Bruno (100 Ciak), Claudia Gerini (Campare 100), Edoardo Leo (99 ingredienti +1), Francesca Mazzoleni (100 di questi giorni), Rocco Papaleo (100 note) e Sydney Sibilia (100% criminale) hanno attinto a materiali esistenti ricontestualizzandoli all’interno di nuove storie e ridefinendone il senso originario.