Quotidiano.net - Così si nega anche il diritto di abitare

Pini I contratti sono transitori, spesso in nero. Le cifre, impossibili. Henry Lefebvre scriveva che “ilalla città si manifesta come una forma superiore di diritti: alla libertà, e all’”. Tra i diritti che stiamo perdendo, dobbiamo cominciare ad annoverarequesto. A farne le spese sono i più giovani. Studiare, lavorare,, vivere: l’impossibilità di far fronte a costi e complessità porta come unico effetto la rinuncia. E del resto la spesa pro-capite per le politiche sociali abitative (Eurostat, 2021) in Italia è di appena 11,50 euro, 20 volte inferiore rispetto a Germania (199 euro) e Francia (210 euro). A proposito di Milano, Antonio Calabrò scriveva sull’Huffington Post di come le nostre città siano ormai sempre più affollate “da city users benestanti e sempre meno da cittadini con un progetto di vita”.