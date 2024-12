Ilrestodelcarlino.it - Botte ai bambini, maestra assolta dopo dieci anni

Ancona, 15 dicembre 2024 – Macchiata di una onta grande, maltrattamenti su minori, idell’asilo che seguiva come, trova giustiziaquasidi calvario. La Corte di Appello di Ancona ha assolto un’insegnante di 63perché il fatto non costituisce reato. La, di origine napoletana, aveva lavorato alla scuola materna “Anna Malfaiera” di Fabriano fino al 2016 quando poi sono caduti i sospetti su di lei ed era stata sospesa dall’insegnamento in via precauzionale. Nel 2022 il tribunale di primo grado,un lungo processo, aveva condannato l’imputata ad un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) e le era crollato il mondo addosso. Lasi era sempre difesa negando i maltrattamenti, aveva scelto di fare quella professione per amore deie sentirsi accusata di un reato così grave l’aveva addolorata molto.