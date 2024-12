Ilgiorno.it - Beni necessari sotto l’albero. In vendita i kit della solidarietà

Leggi su Ilgiorno.it

Regali per i senzatetto e per chi vive momenti di difficoltà. Ha aperto i battenti al Donizetti studio, lungo il Sentierone, il cuore del centro di Bergamo, il “Punto dono“, uno spazio al cui interno si trovano da acquistare e poi regalare diversi kit pensati dalla Caritas bergamasca e Fondazione Diakonia onlus: dalla biancheria intima per donne fragili alle scarpe pesanti per chi vive ai margini. Doni che Caritas metteràe che distribuirà "a quei fratelli e sorelle che fanno fatica", spiega don Roberto Trussardi, direttoreCaritas bergamasca. Il “Punto dono“ è aperto ogni giorno dalle 10 alle 19, fino al 22 dicembre. "Un negozio temporaneo in cui ti accompagneremo verso la", si legge nel totem all’ingresso. Il progetto, nuovo per la città, è stato ideato e promosso da Caritas-Diakonia ed è stato reso possibile dalla Fondazione Teatro Donizetti, che ha messo a disposizione i locali, e dal Comune di Bergamo che lo ha patrocinato.