.com - Amici 24, puntata 15 dicembre con Ricchi e Poveri, Alex Britti, Sting

Nella nuovadel pomeridiano didi Maria De Filippi 24, ospiti in studio i, Giordana Angi eTorna il consueto appuntamento con il pomeridiano della domenica didi Maria De Filippi 24. Per la prima volta in studio la leggenda della musica internazionalecon Giordana Angi nell’esibizione del brano Il nostro amore, versione riadattata del singolo For Her Love della star britannica.A stilare la classifica di canto iche si esibiscono anche sulle note del singolo Il Natale degli Angeli e. A stilare la classifica di ballo il coreografo e ballerino Raimondo Todaro.