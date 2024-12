Metropolitanmagazine.it - Alessandro, chi è il fratello di Federica Pellegrini: “Abbiamo cominciato a nuotare assieme”

di, sarebbe potuto diventare un grande protagonista in vasca: classe 1990 e quindi di due anni più piccolo della ‘Divina’,oggi lavora come barman dato che ha deciso di seguire le orme del padre Roberto, e diversamente dalla sorella che invece ha seguito il richiamo della piscina come la madre Cinzia. E a “Verissimo”, in un incontro combinato a sorpresa, laaveva ammesso che suoavrebbe potuto fare carriera nel nuoto, se solo avesse avuto voglia di “faticare”. “Mioè stato sempre il mio complice,solo due anni di differenza, di fatto niente, e siamo sempre stati cane e gatto”.“, lui poi ha lasciato ma sarebbe stato un grandissimo”: parole e musica di una delle più grandi nuotatrici di sempre.