Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2024 ore 08 | 30

DEL 14 DICEMBRE ORE 08.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULL’INTERA RETE VIARIA;SEGNALIAMO PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1-FIRENZE CODE PER UN INCIDENTE AL KM 486 TRA ORTE E ATTIGLIANO IN DIREZIONE FIRENZESULL’A24-TERAMO RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 13 TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI TERAMO. AL MOMENTO LA CIRCONE è REGOLARE.RICORDIAMO CHE PER LE GIORNATE DEL 14 E 15 DICEMBRE PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE FONO-ASSORBENTI .NELLA FASCIA ORARIA 7,30-16, LA TANGENZIALE SARÀ CHIUSA NEL TRATTO DEL FORO ITALICO, DIREZIONE STADIO, TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS IV.INFINE DIRAMATA l’ALLERTA METEO di colore giallo:PER LE PROSSIME ORE SI PREVEDONO SUL TERRITORIO PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.