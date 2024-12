Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 20:10

dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri per Turati giornale l’assemblea nazionale di Seul ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente Ion per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale dichiarata il 3 dicembre ritirata zio riduco a seguito della bocciatura Parlamento dopo io né annunciato le dimissioni la mozione promosso dalle opposizioni è passata al secondo tentativo dopo il nulla di fatto di sabato questa volta i 108 deputati del People Power party il partito del governo di Ion hanno partecipato al voto i piatti sono espressi a favore hanno permesso di entrare il quorum dei due terzi e sia la messa in stato di accusa del presidente ha dato il via alla manifestazione di gioia tra balli e canti delle 200.