Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno al via la riforma del codice della strada da oggi le nuove norme tra le novità della stretta fortemente voluta da Matteo Salvini il ritiro della patente per chi guida con il telefonino oppure ubriaco o drogato perché abbandona gli animali in strada è ancora monopattini con obbligo di targa e casco e assicurazione se le fa la cilindrata delle auto che possono guidare i neopatentati e Limite durerà 3 anni rispetto al testo originale novità stare bene arrivo per chi usa cannabis terapeutica obiettivo la tutela delle persone in cura con protocolli terapeutici sotto controllo medico la sanzione per chi guida usando lo smartphone alla prima multa è stata fatta a Napoli in Corso Umberto questa mattina presto andrà da un minimo di €250 a un massimo di 1000 viene inserita anche la sospensione automatica di una settimana della patente se si viene sorpresi con il telefono al volante in caso di recidiva Maria vita fino a €1400 tolleranza zero per guida in stato di ebbrezza che novità per i recidivi gli altri andiamo in Sud Corea l’assemblea nazionale di Seul ha approvato la mozione di impeachment contro il presidente per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale dichiarata 3 dicembre ritirata se io riduco a seguito della bruciatura parlamentare poco dopo io né annunciato le dimissioni la mozione promosso dalle opposizioni e passo dal secondo tentativo dopo di fatto di sabato questa volta i 108 deputati del People Power party il partito del governo di Ion hanno partecipato al voto diversi sono espressi a favore hanno permesso di entrare il quorum dei due terzi che sia la messa in stato di accusa il presidente ha dato il via alla manifestazione di gioia tra balli e canti le 200.