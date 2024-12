Laprimapagina.it - Tufino sotto choc: la piccola Alessandra di soli quattro anni morta in un incidente domestico

non c’è più. Èsul colpo adopo essere caduta da una scala interna, nella sua abitazione in via Roma a, in provincia di Napoli.La tragedia è avvenuta attorno all’1 e 30 anel Nolano. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi.I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola hanno effettuato i primi rilievi di legge. Si tratterebbe di un tragico. Il pubblico ministero di turno non ha disposto l’autopsia sul corpo di.La tragedia ha sconvolto lacomunità nolana. Nei pressi del palazzo di via Roma è un continuo avvicendarsi di parenti, conoscenti e residenti.