Senna Comasco, l'auto finisce contro un muro e prende fuoco: a bordo tre ventenni, illesi

(Como), 14 dicembre 2024 – Sono intervenuti i vigili del, questa notte poco dopo le 4 in via Roma a, per domare il rogo che si è sprigionato da un’auto finitaun muretto, che ha subito preso. Gli occupanti, tre ragazzi di 20, 21 e 23 anni, sono riusciti a uscire prima che le fiamme raggiungessero l’abitacolo, mettendosi in salvo. Due di loro sono stati portati in ospedale al Sant’Anna perlli, ma nessuno ha avuto gravi conseguenze. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili deldel comando di Como e del distaccamento di Cantù, assieme al 118 e ai carabinieri.