Secoloditalia.it - Schlein visita il centro per migranti in Albania e scopre una cosa incredibile: non è un lager… (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ellyforse sperava di vedere scene horror, capannoni vetusti, brande sporche, guardie con la bava alla bocca, catene. Ha trovato personale disponibile, agenti di polizia e funzionari dello Stato, pronti ad accogliere con tutti i crismi della dignità itrasferiti dall’Italia, non appena i giudici consentiranno all’Italia di dare seguito ai propri provvedimenti normativi.in, la scoperta del nullaMa ladella segretaria del Pd a Tirana, nel, ha visto laosservare locali puliti e condizioni del tutto adeguate, anche se – ovviamente – questo non è bastato ad evitare la passerella polemica. “Abbiamo toccato con mano il fallimento dell’accordo con l’che viola i diritti umani e le leggi europee. Abbiamo visto unvuoto per costruire il quale sono stati spesi 800 milioni di euro che avremmo potuto usare per pagare 700 insegnanti o infermieri e che invece sono serviti per piantare una bandierina ideologica su un terreno inconsistente”, ha detto laalla ‘Stampa’ a proposito del suo sopralluogo nelin