Ilrestodelcarlino.it - Recanatese-Civitanovese: sfida decisiva in zona playout con assenze pesanti

"Non capisco come lapossa stazionare in quella parte di classifica avendo a disposizione giocatori così forti. Batterli sarà dura, ma sul sintetico siamo soliti esprimerci bene". Così Claudio Cicchi, direttore sportivo della, in vista della trasferta che i rossoblù affronteranno domani sul campo della. La partita si terrà alle 14.30 allo stadio Tubaldi. Sarà a pieno titolo un match salvezza, infatti entrambe le formazioni si trovano in, con i rossoblù sopra di appena un punto rispetto ai leopardiani. "Non si tratterà – afferma Cicchi – soltanto di uno scontro diretto per la salvezza: il risultato inciderà anche sul morale. La? Certo, la doppia assenza nel corso del torneo di Sbaffo e Melchiorri ha inciso nella stagione, tuttavia dispongono di una coppia formidabile a centrocampo, costituita da Alfieri e Raparo.