Quotidiano.net - Rapporto Adepp: casse previdenziali in salute con più iscritti e più patrimonio

Roma, 14 dicembre 2024 – 114 miliardi di, quasi 13 miliardi di entrate contributive, mezzo milione di prestazioni erogate, 212 milioni di euro messi in campo per il welfare integrato: sono questi alcuni dei numeri, contenuti nel Report annuale elaborato dal centro studi, che ancora una volta fotografano un sistema in ottima, gestito da governance attente e consapevoli delle sfide che sono ancora in atto e dei cambiamenti che richiedono sempre di più una visione politica/economica/sociale lungimirante. Il fenomeno dei pensionati attivi, ad esempio, è una chiara manifestazione della ‘Silver Economy’, che sottolinea il prolungamento della vita lavorativa. Alcuneregistrano percentuali superiori al 50% di pensionati che continuano a lavorare. A questo dato se ne affianca un altro di grande importanza.