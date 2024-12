.com - Premi, Roberto Sergio: “Spero che il sogno del Laurentum ispiri i giovani”

Leggi su .com

(Adnkronos) – “Il Centro Culturalenasce da un, un’idea visionaria di un gruppo di, e saluto gli amici del 1982, che ormai quattro decenni fa hanno deciso di trasformare la loro passione per la poesia e la cultura in qualcosa di tangibile. Questi, impegnati nell’associazionismo studentesco e animati da un’ideale di servizio e di contributo alla società, hanno istituito il. E qui è doveroso un sentito ringraziamento, che arriva dal profondo del cuore, al Presidente della Giuria, Gianni Letta, che ci segue da 42 anni con affetto e che ha avuto un ruolo fondamentale per l’affermazione e la crescita delo”. Lo ha detto il direttore del, durante la cerimonia di consegna dell’edizione 2024. “Questoo e il Centro culturale stesso sono il risultato di un lavoro costante spesso parallelo a carriere professionali impegnative dimostrando che è possibile con dedizione e valori solidi incidere positivamente sul tessuto della nostra comunità.