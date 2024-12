Inter-news.it - Padovan profetizza: «Lazio-Inter? Nessuna sorpresa, ecco chi vincerà»

Il profeta Giancarloha pronosticato un risultato per, partita in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Sicuramente, qualche tifoso laziale toccherà ferro. PRONOSTICO –sarà il big match valido per la sedicesima giornata di campionato, uno scontro diretto vero e proprio in programma lunedì sera alle 20.45. Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla di questo confronto e Giancarlosi lancia in un pronostico in vista della partita. Queste le parole del giornalista. Il suo pronostico senza mezze misure: «credo che sarà una grossa, che a questo puntonon sarà più e che la». Al netto del pronostico disi prospetta come una super partita, perché vanno a scontrarsi due squadre protagoniste di questa appassionante lotta per lo scudetto.