Fanpage.it - Ogni secolo stelle come il Sole hanno mostruose eruzioni pari a 1 trilione di atomiche: cosa ci aspetta

Leggi su Fanpage.it

Un nuovo studio condotto osservando oltre 50.000è giunto alla conclusione che in media,100 anni, lesimili albrillamenti chiamati "superflare" che liberano un'energiaa più di undi bombe nucleari che esplodono insieme. Ilè già in ritardo e un evento del genere potrebbe verificarsi in qualunque momento. Quali sono i rischi.