Ilfattoquotidiano.it - Nuovo codice della strada, a Napoli la prima multa: l’automobilista guidava mentre era al cellulare

Da mezzanotte di oggi, sabato 14 dicembre, è entrato in vigore ilvoluto da Matteo Salvini. Laè scattata adove un automobilista, fermato dalla polizia municipale, era al. Il verbale è stato fatto nellamattinata in Corso Umberto.I controlli, hanno fatto sapere dal Comune, sono partiti in tutta la città: la polizia locale, fino alle 13, ha fatto sei verbali, tutti per la stessa infrazione. Le personete erano di entrambi i sessi.Secondo ilchi viene beccato alguida oggi rischia molto. L’infrazione prevede, oltre alla sanzione da un minimo di 250 euro a un massimo di 1000, anche il ritiro brevepatente, da 7 a 15 giorni. Nello specifico se chi guida col telefono ha almeno 10 punti sulla patente avrà una sospensione automatica di una settimana, se invece i punti sono più bassi la sospensione è di 15 giorni.