Morto Isak Andic fondatore e proprietario di Mango È scivolato in un burrone durante un’escursione

Madrid, 14 dicembre 2024 – Ildel noto marchio di moda, il 71enne, èoggi dopo essere precipitato nel vuoto nelle grotte di Montserrat nella località di Colibatò, in Catalogna. L'imprenditore, appassionato di montagna ed escursionismo, era impegnato in un'escursione con la moglie e il figlio, quando èin un, cadendo da un'altezza di 150 metri. È stato il figlio a dare l'allarme intorno alle 13 al servizio di emergenza del 112, che ha attivato le squadre di soccorso. Tuttavia al loro arrivo pernon c’era più nulla da fare. Le grotte di Montserrat erano anticamente utilizzate per lo sfruttamento del salnitro, ma le loro forme organiche e ondulate ispirarono Antoni Gaudí per opere come la Sagrada Familia. Figura di spicco nell’imprenditoria spagnola,era considerato l’uomo più ricco della Catalogna e una delle principali fortune di Spagna, con un patrimonio stimato di oltre 4,2 miliardi di euro, in crescita di 1,8 miliardi nell’ultimo anno.