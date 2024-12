Ilfoglio.it - Milan 125 anni più neri che rossi

La cosa più bella, forse addirittura l’unica cosa bella, nel 125esimo compleanno delè la maglia scelta per spegnere le candeline. Un tocco d’antico e di romantico. L’hanno già indossata le ragazze nel derby, adesso tocca alla prima squadra contro il Genoa, la notte prima della festa. Come cinquefa, quando vennero celebrati i 120, il momento è però di quelli delicati, quasi che i complenon portino fortuna alla società rossonera. Pochi giorni dopo la festa del 2019 ilche aveva appena cambiato allenatore, perse 5-0 a Bergamo e poi, improvvisamente rinacque. Oggi, più che di una resurrezione, la squadra avrebbe bisogno di continuità e serenità. È arrivata al punto di non riuscire a godersi neppure la quarta vittoria di fila in Europa, avvenimento che non accadeva dal 2005.