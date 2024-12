Iodonna.it - Mike è appena uscito di prigione, battersi sul ring è parte del suo percorso di espiazione. Un omaggio a tutto il cinema classico sulla boxe

Leggi su Iodonna.it

IL GIORNO DELL’INCONTRO Genere: drammatico ??Regia: Jack Huston. Con Michael Pitt, Steve Buscemi, Joe Pesci, Ron Perlman, Nicolette Robinson Il trailer di “Emilia Pérez”, il film con Zoe Saldana e Selena Gomez premiato a Cannes X Leggi anche › Jack Huston, autore de “Il giorno dell’incontro”: «La mia genealogia non mi intimidisce» Ispirato al breve documentario di Stanley Kubrick (1951) che pedinava dall’alba al tramonto di un giorno fatidico il pugile irlandese Walter Cartier, Jack Huston, al debutto dietro la macchina da presa, confeziona una via crucis ad hoc per il suo anti-eroe.