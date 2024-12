Anteprima24.it - Martusciello: “Avellino su podio per tessere, 500 under 35 in Fi“

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un risultato straordinario che porta la provincia disuldi Forza Italia per numero diin rapporto alla popolazione”. Così Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha commentato oggi a Solofra i risultati del tesseramento del partito in provincia di, alla presenza del commissario politico Angelo D’Agostino e della sua vice Giuliana Franciosa.ha sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile: “Cinquecento35 hanno aderito al partito, dimostrando la grande voglia di partecipazione che c’è in Campania“. Guardando alle prossime sfide elettorali, il coordinatore ha aggiunto: “Siamo pronti per la madre di tutte le battaglie: vincere le regionali in Campania e regalare un consigliere di maggioranza a questa provincia”.