Inter-news.it - Marotta, altro premio al numero uno dell’Inter: «Lo sport è una palestra. Divertitevi!»

Piovono premi per Giuseppe. Dopo quello ricevuto dall’AIAC, il Presidenteottiene unriconoscimento: si tratta del‘Costruiamo il Futuro’ organizzato dall’omonima fondazione.RINGRAZIAMENTI – All’evento organizzato dalla Fondazione “Costruiamo il Futuro” Giuseppesale sul palco per ritirare il suo. Emozionato per il riconoscimento ricevuto, il Presidentedichiara: «Sono molto felice di essere nuovamente qui, vorrei ringraziare la fondazione “Costruiamo il Futuro”. Il mondo delloè cambiato rispetto a prima. Il ringraziamento è soprattutto per quello che fate durante l’anno. Loè unadi vita, si vince e si perde ma solo in pochi casi si raggiunge il livello di professionismo».APPROCCIO ALLO– Giuseppe, durante l’evento tenutosi allaAquamore di Merate, in provincia di Lecco, prosegue:: «Voi dovete avvicinarvi alloe allo spirito del gioco, sapendo che alla base di qualsiasi disciplinaiva ci sono dei valori importanti.