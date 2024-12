Inter-news.it - Lazio-Inter, colpo di scena di Inzaghi: una novità nella probabile formazione!

Leggi su Inter-news.it

Manca sempre meno ae Simonemette a punto la sua. A due giorni dalla gara spunta unainaspettata nell’undici titolare.– Mentre le prime sfide della sedicesima giornata di Serie A sono già andate insi preparano allo scontro diretto previsto tra due giorni allo Stadio Olimpico. Dopo la trasferta di Leverkusen, SimonetornaRoma biancoceleste con unarimaneggiata. Non stupisce l’intenzione di schierare un undici diverso da quello ricco di alternative visto in Champions League, quanto piuttosto una sorta di “” che l’allenatore nerazzurro ha in serbo per. Ecco cosa filtra dopo l’allenamento., ladia -2SCELTA DIFENSIVA – Stando a quanto racconta Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, a due giorni daspunta una particolaritànerazzurra.