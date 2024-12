Sport.quotidiano.net - La rivoluzione del tecnico. Addio alla vecchia guardia. Più spazio alla linea verde. Palladino fa il rottamatore

L’effetto è stato simile a quello di una cimosa che, strusciata sul piano della lavagna, è riuscita a cancellare in fretta le tracce di gesso - anche le più profonde - rimaste impresse da prima. Stiamo parlando di come il "ciclone Pdino" si sia abbattuto sul pianeta Fiorentina e di come i segni dell’eredità lasciata da Vincenzo Italiano si fatichino oggi a rintracciare. Certo, a differenza dell’attualedel Bologna, Raffaele ha ottenuto in dote una rosa reduce da due finali europee di fila (e non sull’orlo della retrocessione) ma resta di fatto che il lavoro effettuato dall’ex Monza abbia portato a rivoluzioni sotto più punti di vista. La cosiddetta "rottamazione" messa in atto da Pdino è cominciata dscelta dei suoi uomini di fiducia: coloro che in passato erano stati pilastri sotto la guida di Italiano o sono stati ceduti oppure (ed è il caso di Biraghi, Terracciano e Mandragora) hanno iniziato una seconda carriera all’interno della Fiorentina, ovvero quella delle prime scelte in Europa e delle seconde in A.