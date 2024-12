Inter-news.it - La Juventus non sa più vincere in Serie A: pareggio contro il Venezia grazie a un rigore

Lapareggia in casailper 2-2. Decisivo ilfinale di Vlahovic, che segue ai gol di Ellertsson, Idzes e Gatti. ANDAMENTO INIZIALE – Laospita ilnella sfida valida per la sedicesima giornata diA. I bianconeri, a secco di vittorie nelle ultime 3 gare, si presentano al match sulla scia positiva data dall’importante vittoria per 2-0il Manchester City in Champions League. L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che pressano alti gli avversari e spingono in fase offensiva per trovare la via del vantaggio. Il gol arriva, al 19?,al tocco sotto porta di Federico Gatti dopo un colpo di testa di Khéphren Thuram sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol non scalfisce la compagine di Eusebio Di Francesco, che inizia gradualmente a carburare affacciandosi alla porta difesa da Michele Di Gregorio.