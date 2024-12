Calciomercato.it - Juventus contestata, alta tensione allo Stadium: Vlahovic litiga con i tifosi

Leggi su Calciomercato.it

È crisi per ladopo l’ennesimo pareggio stagionale (il decimo in 15 partite) contro il fanalindo di coda Venezia, ripresa al 95? dal rigore trasformato da Dusan.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl 2-2 finale del serbo però non basta, scatenando la contestazione del pubblico bianconero che ha fischiato la squadra di Thiago Motta (stasera in tribuna per squalifica) al termine del match dell’Allianz. Tra i più nervosi proprio, che non ha gradito la reazione deie i fischi ai giocatori bianconeri. Il centravanti serbo ha battibeccato con alcuni ultrà sotto la Curva Sud, che qualche istante dopo lo hanno apostrofato in malo modo e sotto il coro: “uomo di m.”.’ enell’occhio della tormenta, con labloccata nuovamente sul pareggio e che perde ulteriore contatto da Atalanta e Napoli al vertice della classifica.