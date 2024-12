Ilrestodelcarlino.it - Il caso dei 40mila euro a Norcia, Ricci: “Scelta dettata dalla paura. Hanno il terrore che mi candidi”

Pesaro, 14 dicembre 2024 – Dopo una settimana di silenzio, Matteointerviene sulCapitalepea della cultura 2033. Brevissimo riassunto: la Regione Marche sostiene la candidatura dell’umbrache coinvolge un pezzo di Appennino, nonostante anche Pesaro sia candidata. E, incredibile ma vero, Urbino è candidata con entrambe. Matteo, prima di tutto una curiosità: perché finora è rimasto in silenzio su questa storia della Regione Marche che sostienecapitalepea della cultura 2033? “Ho condiviso le prese di posizione di altri esponenti a iniziareconsigliera Micaela Vitri, poi ho cercato di capire meglio cosa avessero combinato in Regione e, purtroppo, questa sciatteria non mi sorprende”. Quella dile sembra una candidatura davvero anche marchigiana tanto da meritare il sostegno della Regione, compreso quello economico? “Il problema è che le Marche nonuna strategia su nulla e tanto meno sulla politica culturale e turistica, sicché fanno tanta confusione.