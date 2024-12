Ilgiorno.it - I 13 cavalieri di Gelsia:: "Qui ricicliamo"

Anche la famigliasale sul podio di Legambiente. Tredici le città nel territorio di competenza dell’azienda che danno il buon esempio differenziando quanto più possibile in una provincia che è terza in Lombardia su questo fronte. Virtuosi per vocazione. Spiccano Seveso con l’86,3%, Misinto con l’84,8% e, per la prima volta, Ceriano Laghetto, che ha raggiunto l’84,7%, con un incremento di 6,7 punti percentuali rispetto al 2022. "Nei comuni serviti,Ambiente applica i principi dell’economia circolare: riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero. Nulla di ciò che raccogliamo finisce in discarica, ma si trasforma in nuova materia o energia - dice il direttore generale Renato Pennacchia -. Grazie a una raccolta differenziata media dell’80,6%, superiore alla media lombarda al 73,2, possiamo essere orgogliosi dei risultati ottenuti.