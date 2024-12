Giornalisti Nordio | no a sanzioni mi affiderei a deontologia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 dic. (askanews) – Per chi viola il divieto di pubblicazione testuale sui giornali delle ordinanze di arresto non ci saranno. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, parlando alla festa di Atreju del decreto legislativo approvato definitivamente dal governo e definito dalla stampa “legge bavaglio”. “Siamo stati rimproverati tante volte di avere aumentato anche lepenali. Il Parlamento è autonomo rispetto al Governo e al Ministro della Giustizia, ma io tendenzialmente vorrei fare più affidamento sullache sull’aspetto intimidatorio di una norma. Se una norma dice una cosa è giusto che il cittadino la segua, semplicemente perché lo Stato democratico così ha deciso”.ha spiegato di non condividere l’espressione bavaglio: “Conosco il linguaggioco e certamente non lo censuro, io stesso sono stato editorialista per decenni ma come ministro ed ex magistrato vorrei dire che è improprio”.