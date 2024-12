Bergamonews.it - Due uomini che hanno lottato fino alla fine: i luoghi di Falcone e Borsellino

Palermo. Gli studenti e studentesse della classe 5U dell’Isis Oscar Romero di Albino sono volati in Sicilia per conoscere isimbolo e la storia della mafia: il secondo episodio scritto dai giovani bergamaschi racconta il loro incontro con la memoria dei magistrati Paoloe Giovanni.Idella memoria di PaoloPer non dimenticare la strage che ha colpito il giudice Paoloe per sentirci più vicinivicenda, ci siamo recati nella casa dove viveva da piccolo. All’interno della casa abbiamo incontrato Roberta Gatani, la nipote di Paolo, che ci ha raccontato la storia della “Casa di Paolo” di cui è responsabile insieme al fratello del giudice, Salvatore, dal 2016.La Casa di Paolo viene inaugurata il 17 luglio 2015 nei locali della storica farmacia della famigliae da allora è aperta gratuitamente a tutti ma soprattutto a bambini e giovani che vivono situazioni di disagio economico o di carenze formative.