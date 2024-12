Ilrestodelcarlino.it - Derby di Promozione: Moie Vallesina e Jesina cercano riscatto in campionato

Due squadre alla ricerca del, in uninsolito insi affrontano dopo averlo fatto a inizio stagione in Coppa Italia, dove nel doppio confronto era stato il, campione in carica, a sorridere. Voglia di sorridere adesso in casace n’è poca. Nell’ultima giornata è arrivata la settima sconfitta inper il, ma a cadere è stata anche lanello scontro diretto, e per giunta sul proprio campo, per la vetta contro la Fermignanese. Ora i leoncelli sono stati raggiunti anche dal Vismara che oggi, contro il Villa San Martino, proverà a chiudere il girone di andata senza sconfitte. Il Marina, dopo i tre gol rifilati al, cercherà la seconda vittoria consecutiva ad Appignano. In trasferta anche la Vigor Castelfidardo alla ricerca del quinto risultato utile di fila, ma salirà in casa di un Barbara Monserra che cercherà di cogliere punti in casa come ha fatto nell’ultima partita interna con la vittoria contro l’Appignanese.