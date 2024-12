Quifinanza.it - Concorso vinto, assunzione negata per HIV: il giudice ordina reintegro e risarcimento

Superare tutte le prove di unpubblico, dopo aver fatto regolarmente domanda, dovrebbe sempre garantire la firma del contratto di lavoro e l’agognato posto nella PA. Ma i casi pratici che finiscono sotto la lente dell’opinione pubblica, dimostrano che non sempre è così.Una pubblica amministrazione può negare l’avvio dell’esperienza lavorativa, perché la persona da assumere è sieropositiva? La domanda riserva una risposta che vogliamo approfondire, visto che il diritto al lavoro di un giovane concorsista era stato prima negato e poi, invece, affermato da una sentenza della magistratura – emessa quest’anno.Vediamo insieme come sono andate le cose e che tipo di tutela lavorativa esiste in Italia, per le persone affette da Hiv.La vicenda e la discriminazione per sieropositivitàCirca una dozzina di anni fa, un giovane si era candidato ad undella sanità in cui, a seguito delle prove effettuate, si era distinto per un ottimo piazzamento in graduatoria.