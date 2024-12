Lanazione.it - Cmc cerca conferme in casa del Viareggio per salvare i play-off

Leggi su Lanazione.it

Trasferta insidiosa ma non impossibile per il Cmc che oggi, alle 18.30, fa visita alper la giornata di andata numero 12 del campionato di divisione regionale 1. Dopo la sofferta vittoria contro il fanalino di coda Pistoia (+5), i biancocelesti sono chiamati ad una prova più convincente. I numeri sono a favore di Tonelli e compagni ma, dopo un inizio balbettante, i versiliesi sono in ripresa e hanno risalito la classifica dove adesso sono 11esimi a quota 8 punti, anche se restano la terza peggior difesa del girone A con 788 punti subiti (740 sono invece i punti realizzati, differenza -48). La difesa del Cmc non va molto meglio (778 i punti subiti, media 70,7 a partita) ma va meglio l’attacco con 786 punti segnati (differenza +8). Con 6 successi in 11 giornate, la squadra di coach Michele Bertieri ha 12 punti e in classifica occupa il settimo posto, penultimo per ioff.