Napolipiu.com - C’è un tunnel di 3000 anni sotto Napoli: qui dentro si prevedeva il futuro

Leggi su Napolipiu.com

C’è undi: quisiil">Nel cuore dei Campi Flegrei, l’Antro della Sibilla conserva ancora oggi il fascino dei suoi antichi misteri. Dalle profezie narrate nell’Eneide fino ai responsi per imperatori romani.L’antro della Sibilla Cumana è un’incredibile opera d’ingegneria che si estende per 131 metri nelle rocce vulcaniche dei Campi Flegrei. Siamo a Cuma, a pochi minuti da, dove tremiladi storia hanno preservato uno dei luoghi più misteriosi dell’antichità.In questo antro operava la Sibilla Cumana, la più celebre tra le dieci Sibille del mondo antico. Profetesse che, secondo la tradizione greca e romana, erano in grado di predire ilin stato di trance. La Sibilla di Cuma divenne la più famosa grazie al suo ruolo nell’Eneide di Virgilio, dove guida l’eroe Enea negli Inferi attraverso una grotta che, secondo molti studiosi, sarebbe proprio questo