Bolletta della luce arriva lo sconto di 113 euro | chi può ottenerlo e come

una bella notizia per gli italiani, unodi 113per la. Ecco chi puòsi fa a beneficiarne.In un momento storico, dove tutto sembra essere sempre in costate aumento, vedere un benefit così vantaggioso mette sicuramente curiosità ai papabili beneficiari.lodi 113(Notizie.com)Lodi 113va considerato per un anno solare ed è richiedibile fino al 30 giugno del 2025 da anziani e disabili che potranno passare al Servizio a tutele graduali nel modo maggiormente vantaggioso. Ad aprire questa possibilità è stato il Decreto Concorrenza che è stato approvato in via definitiva e che contiene all’interno un emendamento a firma del deputatoLega Alberto Gusmeroli.Il regime transitorio è scattato il 1° luglio di quest’anno e loè stato quantificato da un’indagine di Arera.