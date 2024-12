Tvzap.it - “Ballando”, la decisione della Rai sulla finale: cosa succede

News Tv. Quando andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle 2024? Questa edizione del programma di Rai 1 densa di colpi di scena, sta giungendo ormai alla fine. Dopo una pausa di una settimana, stasera, sabato 14 dicembre su Rai 1 dalle 20:30 e fino a notte fonda, Milly Carlucci sarà alla guida di una puntata che si preannuncia molto intensa dopo quasi due settimane di polemiche che hanno visto come protagonista uno dei giudici storici del talent, Guillermo Mariotto. Quando sapremo chi è il vincitore di Ballando con le stelle? "Ballando con le stelle", saltata la puntata di sabato 7 dicembre 2024 Sabato 7 dicembre 2024, non è andato in onda il solito appuntamento con Ballando con le stelle.