Lapresse.it - Atreju, il premier libanese Mikati presentato da Giorgia Meloni

Leggi su Lapresse.it

“Sono qui solamente per presentare il prossimo ospite perché ci tengo. Non sono io, ma una persona alla quale tengo molto, con la quale abbiamo molto lavorato in questi mesi difficili, particolarmente sulla crisi mediorientale. Siamo arrivati ad un primo passo importante nella crisi che è stato l’avvio di un cessate il fuoco in Libano. Ho chiesto a questo mio amico, a questo amico dell’Italia di venirci a raccontare il suo punto di vista sulla situazione mediorientale e su quella. Vi chiedo quindi di fare un grande applauso al Primo Ministro del Libano, Najib”. Così ladal palco di, la kermesse di FdI.sono arrivati al Circo Massimo dopo il bilaterale andato in scena a palazzo Chigi.: “Stai facendo un grande lavoro”“Servirebbero 50 pagine per parlare dell’Italia e di miss