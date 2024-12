Ilrestodelcarlino.it - App e avatar per i rifiuti

Lo smaltimento deia portata di app. Geovest, società che gestisce iurbani in 11 comuni nella provincia di Bologna e Modena e che ha sede a Crevalcore, ha presentato una video - guida digitale per la raccolta differenziata. Per accedervi basta visitare il sito ufficiale di Geovest e presto sarà disponibile anche sull’app Ataldegmè. Un progetto che vuol coniugare tecnologia e sostenibilità. Grazie all’utilizzo dianimati, la guida offre un’esperienza interattiva che accompagna gli utenti nella comprensione delle corrette modalità di gestione dei. Disponibile in diverse lingue, la guida fornisce informazioni dettagliate sulle buone pratiche di raccolta differenziata e sull’utilizzo dei servizi offerti da Geovest. Ogniillustra agli utenti temi cruciali come: la separazione dei materiali, le modalità di accesso ai centri di raccolta e a servizi a chiamata, le opportunità di compostaggio domestico e da ultimo, ricorda i comportamenti vietati che possono essere sanzionati.