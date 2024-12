Superguidatv.it - Amici di Maria De Filippi anticipazioni speciale Enel e day time: le esibizioni | Spoiler

Abbiamo nuove news per gli appassionati didiDe. Leriguardano in primis lo showcase dicondotto da Elena D’Amario e poi parte del daydi24 condotto da Giulia Stabile. Cosa vedremo prossimamente? Ebbene ecco tutti glisulledei ragazzi coinvolti.24, lodi: conduce Elena D’AmarioNelloshowcase didi24 a condurre è stata Elena D’Amario. La registrazione, avvenuta oggi, sabato 14 dicembre 2024 negli studi Elios di Roma ha visto esibirsi:Luk3,DanieleAntoniaCosa è successo e come funziona lo showcase? Nella sostanza ogni volta c’è un pannello di tre esperti che scelgono tre ragazzi in base ai principi che stanno a cuore adovvero: giustizia, fiducia, innovazione e creatività.