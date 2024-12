Donnapop.it - Amadeus lascia il Capodanno di Rai 1, ma sapete chi conduce al suo posto? Intanto il cast prende forma

Leggi su Donnapop.it

Il tradizionale appuntamento del 31 dicembre su Rai 1 cambia volto: dopo nove edizioni consecutive di Carlo Conti e altrettante dialla guida del celebre show “L’Anno Che Verrà”, quest’anno are le redini dello spettacolo sarà Marco Liorni. La Rai ha infatti annunciato che il conduttore di “Italia Sì!” sostituirà, portando una ventata di novità alla serata di.Il programma, che offre al pubblico uno spettacolo musicale ricco di ospiti, si terrà quest’anno in una location suggestiva: il lungomare di Reggio Calabria, noto per la sua bellezza naturale e il fascino culturale.Chiildi Rai 1 aldi?Il 31 dicembre, quindi, il palco di “L’Anno Che Verrà” vedrà come protagonista Marco Liorni, un volto amato dal pubblico per la sua simpatia e professionalità.