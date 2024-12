Ilrestodelcarlino.it - A Ventasso piste aperte. Ciaspole e fondo ovunque

Alla vigilia dell’apertura della stagione sciistica, finalmente l’Appennino si presenta con l’antica e candida veste invernale: la stazione diLaghi è già partita mentre le stazioni di Cerreto Laghi e Febbio di Villa Minozzo partiranno la prossima settimana. Questa neve, a parte i disagi dell’interruzione della corrente elettrica, sta diffondendobuonumore, un clima di entusiasmo e di allegria che precede queste feste natalizie. Chi ama fare scialpinismo e ciaspolate già si è incamminato sui migliori percorsi della montagna con possibilità di scelta a piacimento dal momento che la neve non manca da nessuna parte. Ottima neve anche per i fondisti sui percorsi dell’Appenino, in particolare l’anello del Lago Pranda dove, oltre ad ottimebattute, i fondisti trovano attrezzature a noleggio, maestri e la possibilità di ristorarsi nel locale rifugio in un panorama fantastico.