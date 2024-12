Notizie.com - Weekend di pioggia e freddo, poi ancora il caldo: l’imprevedibile meteo di Natale da nord a sud

Nelsaranno protagoniste le piogge e il, poi però tornerà protagonistail. Perpoi si parla di unimprevedibile daa sud.Le prossime giornate saranno caratterizzate dal maltempo, con una situazione che rimanein bilico verso una settimana molto differente.di, poiil(Notizie.com)Il tempo continua a non essere equilibrato nella penisola, come spiega Lorenzo Tedici de Il.it a Notizie.com: “Questosarà caratterizzato dal passaggio residuo della perturbazione di oggi che passa al centro-sud e in parte anche al. Questa porterà domani a piogge al sud e nel corso della giornata anche sul versante tirrenico dalla bassa Toscana fino alla Campania, mentre almigliorerà in giornata”.Parzialmente ritireremo su la testa già domenica, quando in alcune zone d’Italia si vedrà una timida ripresa ma dove comunque vedremopiogge generalizzate in Italia.