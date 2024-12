Vittorio Armani nuovo presidente di Elettricità Futura

Leggi su Ildenaro.it

L'Assemblea di, riunita ieri presso la sede della Luiss Business School a Roma, ha eletto Giannidell'Associazione, per il periodo dal 2025 al 2029. Laureato in ingegneria elettronica,è attualmente Direttore Enel Grids and Innovability. In precedenza, ha ricoperto ruoli apicali nell'industria energetica, come amministratore delegato e direttore generale di Iren, direttore strategia, regolatorio e business development di A2A e amministratore delegato di Terna Rete Italia, oltre a aver guidato, dae ad, l'ingresso di Anas nel Gruppo Ferrovie dello Stato.