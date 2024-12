Vietri sul Mare | nuove modalità di versamento della tassa di soggiorno

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’intento di facilitare le procedure agli operatori dell’accoglienza turistica del territorio ed ottimizzare il rapporto tra i contribuenti ed i competenti uffici comunali per il pagamentodi, l’amministrazione comunale disuldiretta dal sindaco Giovanni De Simone sta predisponendo una nuova fase per l’adozione del nuovo portale dedicato:sul.paytourist.comA tal proposito è stato fissato per mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 16,00 un webinar di presentazione online alle strutture ricettive dal titolo eloquente “Scopriamo PayTourist – Guida e funzionalità” proprio sulleprocedure necessarie aldell’imposta diall’amministrazione comunale vietrese.Ai titolari di strutture ricettive, che devono registrarsi sul portale secondo lepreviste, basterà accedere attraverso il link presente sulle pagine del sito ufficiale internet del Comune disul